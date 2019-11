BN’ers op de schaats: ’Doe mij ook maar zo’n bilpartij!’

Welmoed Sijtsma: „Eigenlijk ben ik maar een laffe sporter.” Ⓒ Ruud Baan

Deze zomer werd er driftig gespeculeerd over een tweede ijsdansoorlog. Die komt er, maar dan wel op een iets andere manier dan de eerste uit 2007. Want waar SBS6 volgende week opnieuw de kunstschaatsen uit het vet haalt, gaat NPO 1 dit weekend al langebaanschaatsen in De IJzersterkste.