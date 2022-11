Jinek ontkent opzetje in de live-uitzending

„Ik snap het jongens, helemaal. Ik denk dat heel veel mensen dit begrijpen”, sprak presentatrice Eva Jinek de mannen kalm toe tijdens de actie. „Heel veel mensen zitten met hun handen in het haar. Maar ik weet ook niet wat ik kan doen om dit voor jullie op te lossen.”

(Tekst gaat verder onder de tweet.)

Na een kort gesprek gingen de heren weer terug naar hun zitplaats in het publiek. De twee zijn daarna niet meer aan het woord gekomen.

’Geënsceneerde verstoring’

Ondertussen gaat het sinds dinsdagavond op Twitter los over de actie van de twee heren. Er wordt door meerdere kijkers getwijfeld of de actie wel echt spontaan was. Zo schrijft iemand: „Blijkbaar een nieuw item bij #Jinek is de geënsceneerde verstoring van de uitzending. Dit keer twee mannen: ’Laten we opstaan voor Qatar!’” En een ander twittert: „Alles voor de kijkcijfers.”

Ook vinden meerdere kijkers het vreemd dat uitgerekend in de uitzending waarbij Telegraaf-misdaadverslaggever John van den Heuvel aanwezig is om te praten over zijn nieuwe boek en hij zelf heeft verteld over hoe hij al jaren leeft met strenge beveiliging, de twee actievoerders wel binnen hebben weten te komen. „Vraag me werkelijk af of deze jongetjes ooit naar #Jinek hebben gekeken. En hoe het mogelijk is dat ze binnen konden komen terwijl notabene John van den Heuvel te gast was”, aldus de twitteraar.

Een woordvoerder laat aan De Telegraaf namens RTL en producent PilotStudio weten: „Wij vinden het als programma ontzettend belangrijk om aandacht te besteden aan maatschappelijke discussies, bijvoorbeeld over Qatar of het klimaat, maar wij vinden wel dat die onderwerpen aan tafel moeten worden besproken op een nette manier. Helaas is er nu al een aantal keer misbruik gemaakt van onze gastvrijheid en dat betreuren we.”

„Voor de duidelijkheid gaat het hier dus niet om statements die in scène zijn gezet, want daar zouden we als programma nooit aan meewerken en dat hebben we in het verleden ook nooit gedaan. Veiligheid heeft uiteraard onze hoogste prioriteit, al kunnen we niet ingaan op vragen over de exacte veiligheidsmaatregelen. We zullen in de uitzending van woensdagavond hier dan ook zeker op terugkomen.”

Teruglopende kijkcijfers

Twee jaar geleden maakte ’talkshowkoningin’ Eva Jinek de overstap van de NPO naar RTL4 met meer dan een miljoen kijkers. Uit de cijfers van Stichting Kijkonderzoek blijkt dat de talkshow dit seizoen dit aantal regelmatig niet meer haalt. Een enkele uitschieter is het exclusieve interview met Nick en Simon over waarom zij aan hun solocarrières willen werken en de geruchten dat ze ruzie zouden hebben. Deze uitzending haalde zo’n miljoen kijkers, maar kelderde het aantal de daaropvolgende avond naar 754.000 kijkers.

Afgelopen maandagavond keken er 773.000 mensen naar Jinek, waar Vandaag Inside maar liefst 892.000 belangstellenden wist te boeien. De verstoorde uitzending van dinsdag trok gemiddeld 628.000 kijkers, goed voor een achttiende plaats in de kijkcijfer-top 25. Talkshows Khalid en Sophie (plaats 15), Op1 (11) en, opnieuw, Vandaag Inside (een zesde plaats met 921.000 kijkers) scoorden beter.

Het is niet de eerste keer dat een live-uitzending van de talkshow verstoord wordt. Vorig maand werd de live-uitzending van Jinek nog bruut verstoord door boze Oranjefans (662.000 kijkers). Een week eerder ging het ook al mis toen een klimaatactivist zich vastlijmde aan de talkshowtafel toen Beau de presentator van dienst was (712.000 kijkers).

Onderstaand een greep uit de vele reacties: