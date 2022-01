Oekraïense cultuurminister dient klacht in na aflevering Emily in Paris

Emily in Paris gaat over de Amerikaanse Emily Cooper, gespeeld door Lily Collins, die voor werk naar Parijs verhuist. Het tweede seizoen is sinds afgelopen december op Netflix te zien. In de vierde aflevering komt daarin het personage Petra, gespeeld door Daria Panchenko, voorbij. De vrouw steelt, heeft een slechte kledingsmaak en is bang het land uit te worden gezet.

„In Emily in Paris zit een karikatuur van een Oekraïense vrouw die onacceptabel is. Het is ook nog eens beledigend”, schreef Tkachenko op het platform Telegram. „Is dit hoe Oekraïeners gezien worden in het buitenland? Mensen die stelen, alles gratis willen en bang zijn om een land uitgezet te worden. Dat mag niet zo zijn.”

Tkachenko heeft een brief aan Netflix gestuurd met daarin zijn klacht. Volgens de Britse krant The Mirror heeft Netflix daar op gepaste wijze op gereageerd en zou Tkachenko tevreden zijn met het antwoord. In het komende jaar houden de minister en de streamingdienst contact om dergelijke situaties te voorkomen.