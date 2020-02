Roxeanne Hazes en Snelle zijn Ambassadeurs van de Vrijheid

Roxeanne gaat onder meer naar Den Haag en Amsterdam, Snelle treedt op in Limburg en Brabant, Lucas & Steve zijn te zien in Drenthe en Overijssel en Kris Kross Amsterdam is in Flevoland en Haarlem van de partij.

Omdat Nederland dit jaar 75 jaar geleden werd bevrijd, heeft de organisatie ervoor gekozen om vier in plaats van drie Ambassadeurs van de Vrijheid te kiezen. De Ambassadeurs delen in de loop naar Bevrijdingsdag ieder hun eigen verhaal over (on)vrijheid. Die verhalen zijn te lezen op de website bevrijdingsfestivals.nl.