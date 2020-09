Justin Bieber komt volgende week met nieuwe muziek

„One week”, schreef Bieber een dag eerder al in kapitalen op Twitter. Daar moeten zijn fans het voorlopig mee doen. De manager van de zanger deed ook nog een duit in het zakje. „Begin van een nieuw tijdperk”, schreef Scooter Brown als hashtag bij de retweet van de tweet van de superster.

De nieuwe muziek komt nadat Bieber in februari met zijn album Changes kwam. Intussen kijken de Amerikaanse fans reikhalzend uit naar de start van de Changes Tour. Die zou al lang begonnen moeten zijn, maar is door de coronacrisis verplaatst naar volgend jaar.