Vader Jaimie Vaes hoopte altijd al dat relatie voorbij zou gaan

Na een aantal jaar kan Jaimie eindelijk weer haar vader opzoeken op Bali. In een diepgaand gesprek op het strand vertelt haar vader hoe blij hij is dat zijn dochter in een andere fase van haar leven zit. „Ik had altijd al gehoopt dat het voorbij zou gaan. Het kon niet anders, hoe vaak hebben we niet aan de telefoon gezeten, dat ik zei: ’kies voor jezelf’,” verwijzend naar de moeizame relatie die zijn dochter met de rapper had.

Hij is blij dat ze niet meer in de ’ellende’ zit. „Nu heb je even iets anders aan je hoofd, dat zijn alleen maar gezonde dingen. Laten we hopen dat dit een start is voor een nieuw begin. Overal waar een deur dichtgaat, gaat er ergens weer eentje open.”

Ook hint haar vader erop dat hij Jaimie graag weer gelukkig in de liefde zou willen zien. „Hopelijk komt er weer een nieuwe vlam in je leven.”

