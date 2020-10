Mel C bevestigt nieuwe reünie van de Spice Girls

„Het zou onbeleefd zijn om dat niet te doen”, vertelde de 46-jarige zangeres woensdag in het tv-programma Lorraine. De vorige minitournee, vorig jaar, waarbij alleen Victoria Beckham ontbrak, smaakt naar meer. „We hadden zo’n geweldig jaar door het spelen in stadions, dat moeten we nog een keer doen. We hebben het er de hele tijd over.”

Wanneer de Spice Girls weer gaan optreden is uiteraard afhankelijk van de coronacrisis. „Dit jaar heeft natuurlijk alles overhoop gegooid. Ik denk dat veel van de artiesten die dit jaar hadden gepland om op te treden shows hebben verplaatst naar volgend jaar. Heel jammer dat het ook het moment dat de Spice Girls weer optreden zal vertragen, maar ik doe er alles aan om ervoor te zorgen dat het gaat gebeuren.”

Al langer werd gefluisterd dat de Britse meidengroep, die in 2000 uit elkaar ging maar vervolgens een paar keer weer kort bij elkaar kwam, van plan was volgend jaar te gaan toeren. Ook tijdens deze nieuwe reünie zal Victoria thuisblijven. De overige drie oorspronkelijke leden, Geri Halliwell, Emma Bunton en Melanie B, zijn wel weer van de partij.