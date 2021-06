Catherine heeft Lili nog niet gezien

„Ik wens haar het allerbeste. Ik kan niet wachten haar te ontmoeten”, zei Catherine vrijdag tegen de pers toen ze met de Amerikaanse presidentsvrouw Jill Biden een bezoek bracht aan een school in Cornwall. Ook van een digitale ontmoeting is vooralsnog geen sprake geweest, bevestigde ze. „We hebben haar nog niet ontmoet, ik hoop dat we dat snel doen.”

De relatie tussen broers William en Harry is verslechterd sinds laatstgenoemde een stap terug heeft gedaan binnen het Britse koningshuis en naar Amerika is verhuisd. Ook zou William er niet blij mee zijn geweest dat zijn jongere broer en diens vrouw tijdens een interview met Oprah Winfrey de vuile was buiten hingen.

Harry en William zagen elkaar in april weer voor het eerst in maanden tijdens de uitvaart van hun opa prins Philip. Toen was te zien hoe Catherine als eerste een gesprek aanknoopte met haar zwager en zich daarna liet afzakken zodat de broers naast elkaar liepen.