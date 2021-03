Meghan: Buckingham Palace houdt leugens over ons in stand

Alhoewel het paar de presentatrice ook samen te woord heeft gestaan, spreekt de hertogin van Sussex in deze clip alleen met Oprah. Die vraagt wat Meghan ervan vindt dat Buckingham Palace haar in de uitzending haar verhaal zal horen vertellen.

Daarop antwoordt de Amerikaanse: „Ik zou niet weten waarom zij zouden verwachten dat wij na al deze tijd nog steeds zouden zwijgen, terwijl zij een actieve rol spelen bij het in stand houden van aanhoudende onwaarheden over ons. En als we daarmee het risico lopen om dingen kwijt te raken; we hebben al zoveel verloren.”

Het vorige maand opgenomen interview wordt zondagavond in de VS uitgezonden in een twee uur durende special, Oprah With Meghan And Harry.