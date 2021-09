Slachtoffer echtgenoot Nicki Minaj: ’Geïntimideerd toen ik half miljoen afwees’

Jennifer Hough vertelde in talkshow The Real dat ze in 1994 Petty tegenkwam onderweg naar school. Hij zou haar onder dreiging van een mes naar een verlaten huis hebben gelokt waar hij haar zou hebben verkracht. Petty, net als Hough destijds 16 jaar, werd dezelfde dag opgepakt maar ontkende. Later pleitte hij wel schuldig aan poging tot verkrachting.

Petty heeft sinds 2018 iets met rapper Nicki Minaj en volgens Hough vallen de twee haar geregeld lastig. Ze beweert onder andere dat Minaj haar via een tussenpersoon 500.000 dollar heeft aangeboden in ruil voor het herroepen van haar beschuldigingen. Nadat ze dat aanbod af had geslagen, werd Hough naar eigen zeggen doelwit van intimidatie, die onder meer bestond uit dreigende telefoontjes en ongevraagde bezoeken.

De vrouw deed in augustus aangifte tegen Petty en Minaj, onder meer voor het intimideren van een getuige en emotioneel leed. „Ik ben er klaar mee altijd bang te zijn”, zei ze daarover in de talkshow.

Petty moet zich sinds zijn veroordeling registreren als zedendelinquent. Hij verzuimde dat te doen toen hij naar Californië verhuisde om met Minaj samen te wonen. In januari hoort hij welke straf hij daarvoor krijgt.