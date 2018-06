Nigel en Winonah houden hoop

Dat zegt ze tegen RTL. Winonah en de voetbalvrouwen en andere gezinsleden genieten tot dusver van een topsfeer. "We hebben heel hard zitten juichen. Het was super gezellig met de families en de andere dames."

Maar Nigel en Winonah balen natuurlijk ontzettend van de blessure die Nigel opliep in de negende minuut van de wedstrijd van Oranje tegen Mexico. De 29-jarige middenvelder liep een scheurtje in zijn lies op en ligt daardoor twee tot vier weken uit de roulatie.

Maar het stel houdt hoop. Voor Oranje én voor Nigel! "Het is een beetje dubbel, die blessure. Maar we zijn allebei positief ingesteld en we proberen mentaal sterk te blijven. Nigel houdt zich goed. Hij probeert nog steeds fit te worden. Als hij zich goed voelt bij de eventuele finalewedstrijd, kan het zo zijn dat hij nog gaat spelen."

Dan komt Winonah uiteraard meteen terug naar Brazilië en dan neemt ze ditmaal ook de kinderen mee.