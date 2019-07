Plagiaatzaak Sheeran uitgesteld om Stairway to Heaven

Sheeran zal waarschijnlijk na de zomer opgeroepen worden om voor de rechter te verschijnen. De zaak draait om Eds liedje Thinking Out Loud, dat te veel zou lijken op Marvin Gayes nummer Let’s Get It On. De rechtszaak is aangespannen door Kathryn Townsend, erfgenaam van Ed Townsend die het nummer samen met Gaye schreef. Volgens hem zijn er ’substantiële overeenkomsten’ tussen beide liedjes en daarom vindt hij het nodig dat een jury zich erover buigt. In januari verwierp de rechter nog een verzoek van de zanger om de zaak tegen hem te seponeren.

De kwestie of Led Zeppelin plagiaat heeft gepleegd bij het maken van Stairway to Heaven loopt al jaren. Nabestaanden van de in 1997 overleden Randy Wolfe zijn van mening dat gitarist Jimmy Page en zanger Robert Plant het vermaarde gitaarloopje uit het nummer zouden hebben overgenomen uit de song Taurus van Wolfes band Spirit uit 1967.

In 2016 leek het nog tot een einde te komen toen een rechtbank bepaalde dat er van plagiaat geen sprake was, maar het Amerikaanse hof bepaalde in juni dat de zaak opnieuw moet worden bekeken. Er zouden namelijk fouten zijn gemaakt.