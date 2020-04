Wie wint dit jaar de Best Social Award?

Ook dit jaar worden de Nederlandse social media-prijzen weer uitgereikt in verschillende categorieën. Nieuw dit jaar is de Beste Thuisblijf-content, voor personen en accounts die het beste inspelen op de coronatijd. Don Roelofsen, Tussen Kunst & Quarantaine, Orgel Joke, Daan Boom en Tim den Besten komen in aanmerking voor deze nieuwe award.

In de categorie Beste YouTuber zijn Quinsding, Jesse Hoefnagels, Mertabi, Paardenpraat TV en Bon Color genomineerd. De series Uitgewoond, Vakkenvullers, De Sekszusjes en Duct Tape Boot maken kans om uitgeroepen te worden tot Beste YouTube-serie.

Ook op de beste Instagrammers, Twitteraars en TikTokkers kan weer worden gestemd. Zo zijn onder anderen Vjeze Fur (Instagram), docent Kasper Soeters (Twitter) en Opa Gerrit (TikTok) genomineerd in die categorieën.

Creatieve crème de la crème

„Sociale media blijkt in deze uitdagende tijd dé ideale manier om met elkaar in contact te blijven én je creativiteit te uiten. Deze lijst genomineerden is een prachtige weerspiegeling van de creatieve crème de la crème van sociale media. Grote namen zoals NikkieTutorials en Bram Krikke, maar ook opvallende minder bekende TikTokkers, nieuwkomers, sporters en andere smaakmakers. Ook zijn we trots dat we als eerste platform de beste content belonen die is ontstaan in deze thuisblijf-periode. We hopen iedereen creatief te inspireren met deze lijst en hopelijk winnen de besten, stem wijs de komende twee weken!”, aldus Diederik Broekhuizen, oprichter The Best Social.

Livestream

Conform de richtlijnen van het RIVM kan er dit jaar geen live evenement plaatsvinden, waardoor de uitreiking van de zevende editie van The Best Social Awards op twee avonden live wordt gestreamd. De livestream voor de publieksprijzen vindt plaats op donderdag 28 mei en is te volgen via de kanalen van The Best Social Media. De zakelijke prijzen worden op woensdag 27 mei live uitgezonden. Bedrijven als Bol.com, Albert Heijn en Videoland maken dit jaar binnen deze zakelijke variant kans op een award.

Andere kanshebbers zijn onder anderen voetballer Soufiane Touzani, presentator Tim den Besten en rapper Vjeze Fur. Woensdag maakte Domien Verschuuren op Qmusic al bekend wie de genomineerden zijn in de categorie Beste Artiest: Roxeanne Hazes, zangduo Suzan & Freek, rapper Bizzey en zangeres Sera.