Dr. Dre vraagt rechter om 'single' status

Uit documenten die TMZ in handen heeft gekregen blijkt dat Dre claimt dat Nicole valse beschuldigingen aan zijn adres heeft gemaakt over huiselijk geweld. Volgens hem was dit de bekende druppel die de emmer deed overlopen. „Er is geen enkele kans meer op verzoening, hij is helemaal klaar met haar. Dre heeft sinds juni 2020 geprobeerd om de scheiding netjes te laten verlopen, maar dat is kennelijk niet mogelijk. En daarom gaat hij het nu hard spelen”, aldus een insider.

Eerder deze maand werd Nicole een omgangsverbod geweigerd, waar ze bij de rechter om vroeg nadat Dre haar in een nummer ’een inhalige bitch’ noemde. De rapper zou haar al een half jaar niet meer gezien hebben, op een bezoekje na in het ziekenhuis nadat Dre een herseninfarct kreeg. Volgens de rechter was dat voldoende om niet akkoord te gaan met Nicoles eisen.

Dre en Nicole waren sinds 1996 getrouwd en delen twee kinderen: zoon Truce en dochter Truly.