’Het verloren transport’ is goedbedoeld, maar onwaarachtig oorlogssprookje

Vanuit deze waargebeurde deportaties ontrolt zich het fictieve verhaal over drie vrouwen die in de nadagen van de oorlog tot elkaar worden veroordeeld. Als haar trein strandt bij het Duitse plaatsje Tröblitz, wordt de Joods-Nederlandse gevangene Simone opgevangen door de Russische scherpschutter Vera. Ze nemen hun intrek in het huis van dorpelinge Winnie, een Hitlerjugendmeisje wier moeder zojuist door het Rode Leger is gedood. De strijd is voorbij, maar... hoe nu verder?

Vrouwelijke empathie

In de meeste oorlogsfilms zien we alle gruwelen door de ogen van mannen. Daarom wilde Diesing (Nena) nu eens een drama maken over vrouwelijke empathie en solidariteit in oorlogstijd. O, wat hadden we deze opzet graag zien slagen. Maar Het verloren transport wringt en schuurt aan alle kanten.

Het zeer nadrukkelijk geënsceneerde drama staat bol van de onwaarachtige gebeurtenissen en geromantiseerde ontwikkelingen. Zo stappen de getraumatiseerde vrouwen wel erg makkelijk en snel over hun wederzijdse gevoelens van angst, haat en wraak heen. En worden ze aan het eind van de film zelfs vriendinnen. Het punt dat Diesing over vrouwelijk mededogen en verzoening wil maken, is lovenswaardig. Maar het geïdealiseerde oorlogssprookje dat het uiteindelijk geworden is, voelt volkomen bezijden de realiteit.

✭✭