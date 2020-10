OM eist twee jaar cel tegen chauffeur mislukte overval Van der Gijp

De 21-jarige chauffeur reed op 27 april de tot dusver onbekend gebleven daders van de mislukte overval heen en terug. Van der Gijp zat in zijn auto voor zijn woning toen hij door drie gemaskerde mannen werd belaagd. Ze sloegen met hamers op de auto van de Veronica Inside-analist, maar vluchtten uiteindelijk toch zonder buit.

„Ik schrok me de pleuris. Ik kon wegkomen door achteruit te rijden”, zei ’Gijp’ in april bij Veronica Inside over het voorval. „Ik heb zelfs nog getoeterd. Ik dacht dat ze wel zouden stoppen.”

De verdachte zou tijdens de rechtszaak spijt hebben betuigd, meldt RTL Boulevard. „Ik had het nooit mogen doen, ik ben heel dom geweest. Het is best heftig als je het zo ziet en hoort.”

De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.