Kanye West raakt vierde scheidingsadvocaat kwijt

Volgens het statement dat naar de media werd verstuurd is er sprake van 'een niet te repareren breuk tussen cliënt en advocaat'. Details hierover werden niet prijsgegeven.

Voor nu zal een van Ye's andere advocaten de zaak op zich nemen, al blijft de rapper al zoeken naar een raadspersoon die gespecialiseerd is in echtscheidingen, iets wat zijn vervangende advocaat niet is.

West en Kardashian maakten hun scheiding in januari 2021 bekend. De twee trouwden in 2014 in Italië en kregen samen vier kinderen: North (8), Saint (6), Chicago (4) en Psalm (3).