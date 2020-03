Netflix sluit hoofdkantoor Los Angeles om mogelijke besmetting medewerker

Alhoewel het bedrijf officieel is gevestigd in Los Gatos in Silicon Valley, is de streamingservice het afgelopen jaar neergestreken in verschillende panden aan en rond Sunset Boulevard in Los Angeles. Het getroffen personeelslid werkt in een van de hoofdgebouwen, zo’n 1000 collega’s zijn donderdag meteen naar huis gestuurd en zullen de komende tijd zoveel mogelijk thuiswerken. Het kantoor wordt de komende week volledig gereinigd

Het is niet duidelijk of de evacuatie ook gevolgen heeft voor opnames in de door Netflix veelgebruikte Sunset Bronson Studio’s, die niet ver van het kantoor zijn gevestigd.