Duncan Laurence kijkt uit naar Paradiso

„Ik heb uitgekeken naar deze week”, schrijft Duncan maandag op Instagram. Hoewel zijn optreden op het Eurovisie Songfestival door honderden miljoenen mensen is bekeken en hij sindsdien heel Europa doorvliegt voor optredens, is de Amsterdamse poptempel speciaal voor de 25-jarige zanger. „Al in mijn jeugd ging ik naar concerten daar.”

Duncan, die op 1 mei zijn eerste eigen concert gaf, noemt het een eer om in Paradiso te mogen staan en zijn eigen liedjes op dat podium te zingen. „Het is een van de meest magische locaties die ik ken.”