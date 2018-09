Vriend Khloé Kardashian voor rechter

De vriend van Khloé Kardashian mag de rechter uitleggen waarom hij rondreed in zijn witte Rolls-Royce Ghost zonder geldig rijbewijs op zak.

Karim Kharbouch, zoals de echte naam van French Montana luidt, werd op 1 februari door de politie van New York aangehouden. Hij was net op weg naar een feestje met Funkmaster Flex. French Montana werd aangeklaagd voor het besturen van een auto zonder rijbewijs.

New York Post citeert zijn advocaat Javier Solano, die beweert dat de arrestatie berust op een misverstand en dat zijn cliënt bereid is een boete te betalen om de kwestie snel achter zich te kunnen laten. De rapper zou nooit bericht hebben gehad dat zijn rijbewijs ongeldig was. Om de boel op te lossen is hij kort na de aanhouding naar de Department of Motor Vehicles gestapt, de overheidsorganisatie die zich bezighoudt met de administratie van de rijbevoegdheid en het afgeven van rijbewijzen.