’Chloe Ferry in haar blootje over straat’

Chloe laat weinig aan de verbeelding over als ze in een lycra pakje in huidskleur de straat op gaat. „Het hele station staart naar haar”, deelt goede vriendin Sophie Kasei, die eveneens in Geordie Shore zit, bij een korte clip op Instagram Stories.

Niet alleen laat het nauwsluitende pakje al haar rondingen zien, doordat de outfit huidkleurig is, lijkt het ook nog eens alsof de realityster volledig naakt is.

Ferry kwam net terug van een Celebs Go Dancing-feestje met Megan Barton-Hanson en Lauren Goodster. Het is overigens niet de eerste keer dat de blondine zichzelf blootgeeft. Zowel in Geordie Shore als op sociale media zijn haar voluptueuze vormen van de realiyster met regelmaat te bewonderen.