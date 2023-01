Glennis Grace zet feestende filmpjes online: ’Echte vrienden’

Glenda Batta, de echte naam van Glennis Grace, werd in november veroordeeld tot een taakstraf van tweehonderd uur vanwege een incident in een Jumbo-supermarkt in Amsterdam half februari. Ze is schuldig bevonden aan openlijke geweldpleging richting supermarktmedewerkers, maar ze werd vrijgesproken van mishandeling en bedreiging. De 16-jarige zoon van Batta is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur, waarvan 40 uur voorwaardelijk.

Na het Jumbo-incident keerden meerdere vrienden van Grace haar de rug toe. Waaronder Fred van Leer, die zelf vorig jaar slachtoffer was van geweld. Ook de Ladies of Soul annuleerde hun optreden vanwege de negatieve publiciteit rond Grace. In de video’s op Instagram noemt Grace haar gezelschap: ’echte vrienden die altijd blijven’. Of ze hiermee doelt op Van Leer of de Ladies of Soul, laat ze in het midden.