Oprah Winfrey mist maken talkshow

„Ik zou het geweldig vinden, echt. Maar niet elke dag. Dat is 25 jaar lang hartstikke leuk geweest. Wanneer ik het vooral gemist heb was tijdens de verkiezingen of bij andere grote nieuwswaardige gebeurtenissen. Dat zijn wel momenten waarop ik dacht ’goh, ik had nu wel een show willen hebben.’

Oprah is op tournee door Canada om haar nieuwe boek The Path Made Clear: Discovering Your Life’s Direction and Purpose te promoten