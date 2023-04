Down The Rabbit Hole schrapt dure ticketupgrade na kritiek

„We waarderen jullie betrokkenheid en grote hart voor het festival en geven gehoor aan jullie commentaar: Rabbit Royale gaat niet door en de verkoop is gestopt”, laat de organisatie dinsdag weten.

Voor 150 festivalgangers was er de mogelijkheid om een Rabbit Royale-upgrade van 360 euro te kopen, bovenop een al aangeschaft regulier ticket. Met die upgrade kregen ze onder meer eigen toiletten, snellere toegang tot het festivalterrein en konden ze gebruikmaken van een speciale lounge en panoramadakterras. Op sociale media kwam veel kritiek onder meer omdat DTRH, ooit geïntroduceerd als het ’kleine broertje van Lowlands’, daarmee niet meer een festival zou zijn waar „iedereen gelijk” is. Met de mensen die de upgrade al hebben gekocht, wordt contact opgenomen.

Hoewel de organisatie naar de kritiek heeft geluisterd, kwam het idee van Rabbit Royale ook door de stijgende kosten voor onder meer personeel en materiaal. „En ook gages voor artiesten stijgen onevenredig hard waardoor de betaalbaarheid van festivals onder druk staat”, schrijft het festival. „Door naast het reguliere festivalticket extra’s aan te bieden waarmee we aanvullende inkomsten genereren, vangen we de prijsstijgingen op en houden we de festivaltickets zo betaalbaar mogelijk.”

Plank misslaan

Vanuit die gedachte ontstond het plan. „Het is duidelijk dat we de plank hiermee misslaan dus trekken we de stekker eruit. We kijken volgend jaar of er andere extra’s zijn die wel goed bij Down The Rabbit Hole passen en waar iedereen blij van wordt.”

Het festival is van 30 juni tot en met 2 juli in recreatiepark De Groene Heuvels, in de buurt van Nijmegen. Op het affiche staan namen als Stromae, Paolo Nutini, Fred Again en Ben Howard.