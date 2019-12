Snelle als grootste idool uit de bus bij De Jonge 100

Snelle, echte naam Lars Bos, werd geroemd door de jury door de kwetsbaarheid in zijn liedjes, en de snelheid waarmee hij een groot publiek heeft kunnen veroveren. 2019 was namelijk een groot succesjaar voor de rapper, want hij wist een gouden en platina plaat binnen te slepen voor zijn nummer Scars. Ook mocht hij Nederland vertegenwoordigen op de MTV European Music Awards, en veroverde in Sevilla de World Wide Best Act. Ook bracht hij een plaat uit met Marco Borsato, en staat hij al grootst aangekondigd op de affiches van Dauwpop, Vrienden van Amstel, Paaspop en Noorderslag.

Ook wonnen er andere inspirerende jongeren in de andere drie categorieën. De meest talentvolle jonge ondernemer werd Rosalie de Graaf, door haar realistische werken van een kussende Donald Trump en Vladimir Poetin. Frenkie de Jong werd de grootste sporter tot en met 25 jaar en in de categorie Visionairs won Teun Toebes voor zijn stichting voor mensen met dementie.