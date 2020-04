Schoonvader (71) prinses Eugenie besmet met coronavirus

De Britse prinses en haar man zouden volgens de krant ’zeer verdrietig zijn’. „George is heel ziek, maar de hele familie staat paraat om hem te helpen waar dat kan”, aldus een bron.

Eugenie’s schoonvader ligt nu een aantal dagen in het ziekenhuis, nadat hij zich de afgelopen weken steeds slechter ging voelen. Ook George’s vrouw Nicola is besmet met het virus, maar zij heeft geen behandeling in het ziekenhuis nodig.