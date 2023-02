Australië eert Olivia Newton-John met staatsherdenking

Newton-John kreeg in 1978 grote bekendheid door haar rol van Sandy in de film Grease. De actrice werd geboren in het Verenigd Koninkrijk, maar bracht een groot deel van haar jeugd door in Melbourne.

De nabestaanden van Newton-John hebben aan bezoekers gevraagd geen bloemen mee te nemen. Zij vragen in plaats daarvan te doneren aan het Olivia Newton-John Cancer Wellness and Research Centre. Er wordt ook een livestream uitgezonden van de herdenking. Newton-John overleed in augustus op 73-jarige leeftijd aan de gevolgen van borstkanker, waar zij al lang aan leed.