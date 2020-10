Max Verstappen is weer single

Max kreeg tijdens het gesprek met presentator Kai Ebel populaire zoektermen over zichzelf te zien om op te reageren. Bij de eerste ’vraag’ veranderde de sfeer direct. De populairste zoekterm over de coureur bleek namelijk ’Max Verstappen Freundin’ te zijn. Een pijnlijk moment, want een vriendin blijkt hij niet meer te hebben.

„Dat begint al goed”, zegt Max. „Max Verstappen vriendin. Dat is het eerste wat jullie vragen? Ik heb er geen meer. Ik ben weer alleen, Kai.”

Max en Dilara Sanlik waren sinds 2018 samen.