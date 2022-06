Fans halen herinneringen op aan jarige Paul McCartney (80)

Sterren

Zieke George Kooymans kan vingers niet meer gebruiken: ’Het is helemaal k*t’

De conditie van gitarist George Kooymans gaat langzaam achteruit. Dat vertelde de 74-jarige muzikant zaterdagochtend op NPO Radio 5. Het was zijn eerste publieke interview in lange tijd. Kooymans maakte in februari 2021 bekend dat hij aan ALS lijdt.