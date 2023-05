S10 deelt songfestivalpunten uit namens Nederland

„Good evening Europe!!! Ik mag namens Nederland de punten uitdelen in de finale van het songfestival”, schrijft Stien den Hollander, zoals de zangeres voluit heet, bij een video van zichzelf op het songfestivalpodium.

De punten worden vaak door de inzending van het jaar ervoor uitgereikt, maar soms ook door andere bekende Nederlanders. Zo deelden onder anderen Jeangu Macrooy, OG3NE, Emma Wortelboer en Tim Douwsma de punten al eens uit.

De finale is dit jaar op zaterdag 13 mei. Eerst moeten artiesten zich echter nog kwalificeren in de halve finales op 9 en 11 mei. Voor Nederland doen dit jaar Mia Nicolai en Dion Cooper mee aan het songfestival. Zij treden op in de eerste halve finale.