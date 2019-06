Catherine in langstlopende kindershow ter wereld

„Zelfs een korte tijd buiten, zeg 10 tot 15 minuten, maakt al een enorm verschil voor zowel je fysieke als mentale gezondheid”, aldus Catherine, die samen met het programma een competitie opzette om jonge kijkers aan te zetten tot het ontwerpen van een beeld voor haar Back To Nature-tuin. Van deze bijzondere tuin gaf ze onlangs al een voorproefje tijdens de Chelsea Flower Show, voordat hij in september verplaatst en geopend wordt in Surrey.

Catherine ontwierp ook een speciale collectie activiteitenkaarten, die bij de Back To Nature-tuin horen. De nummers 2 en 3 van de ontwerp-competitie mogen hun eigen kaart maken.

Als moeder van drie jonge kinderen benadrukte ze hoe graag ze tijd met hen in de natuur doorbrengt. „Weer of geen weer, ik sleep ze gewoon mee naar buiten”, lachte de hertogin. De speciale aflevering van Blue Peter wordt op 13 juni uitgezonden op de BBC.