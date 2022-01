Dochter Meat Loaf: thuis was hij gewoon papa

Thuis had de zanger een actieve rol in het leven van zijn dochters. Zo regisseerde hij toneelstukken op hun school en coachte hij hun softbalteams. „Als we geen goede cijfers haalden kregen we huisarrest en dat soort dingen”, somt Aday op. „We hadden daar geen gek leven zoals we hadden als we meegingen op tour. Hij vond het heel belangrijk dat we thuis gewoon thuis waren.”

Waar de zanger van hits als Paradise by the Dashboard Light en I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That) aan is overleden, is nog niet bekendgemaakt. Volgens Aday ging de gezondheid van haar 74-jarige vader erg snel achteruit. Daarom haastte ze zich samen met haar zus naar Nashville om afscheid van hem te nemen. „We zaten aan zijn ziekenhuisbed en hielden zijn hand vast”, vertelt ze, eraan toevoegend dat ze ’erg dankbaar’ is dat ze bij hem was voordat hij overleed.

De plannen voor een herdenkingsdienst zijn nog niet rond. „Maar we hopen dat we die kunnen houden en we zijn van plan om heel veel uitnodigingen te versturen aan mensen van wie mijn vader hield en die hij respecteerde en die er hopelijk graag bij willen zijn.”