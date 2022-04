Onduidelijkheid over toekomst HLF8

Hélène Hendriks, die de presentator eerder verving toen hij geveld was door corona, laat vanuit het buitenland weten dat zij weliswaar de uitzendingen van woensdag en vrijdag voor haar rekening zal nemen, maar dat er verder nog geen concrete afspraken zijn gemaakt met Talpa.

Talpa heeft in een korte reactie laten weten nog niet inhoudelijk te willen reageren. De omroep respecteert de keuze van Johnny de Mol en over de toekomst van HLF8 wordt nog overlegd. Binnenkort wordt bekend gemaakt of de talkshow op televisie te zien blijft, en zo ja, met welke presentator dat dan zal zijn.

Johnny de Mol legt de presentatie van zijn programma HLF8 neer vanwege een nieuwe beschuldiging van een vrouw, die zegt slachtoffer te zijn van seksueel misbruik. De Mol ontkent de aantijgingen maar vindt dat het hem en zijn redactie onmogelijk wordt gemaakt zijn werk als talkshowhost voort te zetten.