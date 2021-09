’Bennifer’ maakt na 18 jaar comeback op de rode loper

De première van de film The Last Duel, waar Affleck een rol in vertolkt, is het eerste evenement dat de 52-jarige zangeres en de 49-jarige acteur weer als stel bezoekt. In juli maakten ze bekend hun relatie weer nieuw leven in te blazen.

De laatste keer dat Bennifer, zoals het stel liefkozend genoemd wordt, samen over de rode loper liep was in februari 2003 tijdens de première van Daredevil. Affleck en J.Lo waren destijds zelfs verloofd. Maar de enorme media-aandacht voor het koppel zou de reden zijn geweest dat Bennifer geen stand hield.

In april zag de Let’s Get Loud-zangeres haar relatie met haar verloofde Alex Rodriguez stranden.