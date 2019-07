Duncan Laurence in de voetsporen van overgrootvader

Duncan de Moor, die met zijn artiestennaam Duncan Laurence verwijst naar zijn overgrootvader, kreeg het speldje donderdag uit handen van burgemeester Milène Junius. Zij zei na afloop het fantastisch te vinden om hem te huldigen. „Meestal gaat het speldje naar mensen die binnen Hellevoetsluis een bijzondere prestatie hebben geleverd, maar Duncan krijgt ’m nu omdat hij Hellevoetsluis in heel Europa op de kaart heeft gezet”, zegt de burgemeester voor de camera van het ANP.

„We zijn onwijs trots en ook blij dat hij Hellevoetsluis noemt in zijn lied wanneer hij ’a smalltown boy in a big arcade’ zingt. „Hij is daarmee een fantastische ambassadeur”, aldus Junius.

Jeugd

Duncan vertelt voor de camera over hoezeer het ons-kent-ons-gevoel in Hellevoetsluis heerst. Hij zegt een leuke jeugd te hebben gehad, maar dat hij ook gepest is. „Maar als ik hieraan terugdenk, denk ik ook aan de overwinning van die negativiteit achter me laten. Als ik hier kom, voel ik me gewoon heel erg blij! Ik voel me als echt een winnaar!”

De zanger heeft daarmee ook een boodschap voor zijn lotgenoten. „Ik denk dat het daarom ook goed is dat als je gepest wordt, en je hebt daar last van, om op een gegeven moment naar jezelf te kijken en van binnen te gaan voelen dat je bent zoals je bent. Gun jezelf daar tijd in. Dat is wat ik hier voel als ik in Hellevoet kom. En natuurlijk de liefde voor alle mensen en alle mooie herinneringen.”

Gelukkig

Duncan heeft dan ook totaal geen wraakgevoelens jegens zijn pesters en hoeft zich voor zichzelf ook niet te bewijzen. „Ik heb nooit het gevoel van ’kijk mij nu eens’ gehad tegenover mijn pesters. Op het moment dat je pest ben je ongelukkig. Want jij staat niet gelukkig op en denkt: goh ik ga vandaag eens lekker iemand pesten.”

„Ik hoop dat ze gelukkig zijn. Dat is de enige manier waarop zij niet meer gaan pesten in de toekomst. Dus ik hoop gewoon dat ze gelukkig zijn, dat ze zichzelf hebben gevonden en dat ze daar anderen niet mee lastig vallen!”, zegt Duncan lachend.

Nieuw materiaal

De winnaar van het Eurovisiesongfestival is zelf in ieder geval gelukkig. „Ik voel me hartstikke fijn, dit is waar ik van heb gedroomd en wat ik altijd al wilde doen”, zegt hij over zijn grote passie muziek maken. De zanger vertrekt binnenkort voor drie weken naar Los Angeles om daar „nieuw materiaal” te schrijven en te maken. De vraag of hij zijn album daar gaat schrijven ontweek hij. Wel kan de songfestivalwinnaar verklappen dat ’het nieuwe materiaal’ wel in lijn is met zijn beroemde songfestivallied.

„De focus ligt op verhalen, dat ik verhalen vertel door middel van muziek. Ik vertel door middel van mijn stem, de productie die daar omheen komt, wordt ook gebaseerd op mijn stem. Dus of het in lijn is met Arcade, ja. Want ik heb een bepaalde smaak en een bepaalde stijl van schrijven.” Duncan grijnst en vervolgt, „maar ik ga geen Arcade 2 schrijven als dat je vraag is.”