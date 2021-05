Timo en Winkler winnen Lego Masters Kids

Zes kinderduo's, tussen de 7 en 12 jaar, namen het in het programma tegen elkaar op. Het programma werd, net zoals de reguliere afleveringen, gepresenteerd door Ruben Nicolai. Ook 'brickmaster' Jonathan Bennink, die bij Lego werkt als designer, was in de speciale editie te zien.

De finale van de reguliere editie werd vorige week zaterdag door bijna 1,5 miljoen mensen bekeken.