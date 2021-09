Na B&B-debacle: Jacob vindt tóch de liefde

Al vrij snel werd het Jacob duidelijk dat er een klik was met Monica, Jennie, Anita of Segrun. Sterker nog, de bed and breakfast-uitbater en de vier deelnemers die naar Albufeira waren afgereisd om hun ware Jakob te vinden, stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Hierover vertelt Jacob in de nieuwste editie van weekblad Privé: „Daar zijn dingen tegen mij uitgesproken waar de honden geen brood van lusten. (...) In de uitzending hoor ik Jennie zeggen: ’Wat een hork is het’. Dat was op het moment dat ze naar huis gingen. Totaal ongefundeerd dat ze zoiets zegt. Je mag best weten dat het mij pijn deed toen ik dat op televisie terugzag. Ze waren nog gemener dan dat ze zich voordeden...”

Een vrouw in Nederland volgde het teleurstellende liefdesavontuur van Jacob op de voet en besloot in de digitale pen te klimmen. „Ze schreef mij helemaal leuk te vinden en mijn liefde voor dieren trok haar aan. Omdat ik midden in de opnamen zat, heb ik teruggestuurd dat ik het niet kon maken om op haar bericht in te gaan. Ik wist immers niet hoe het programma zou lopen. Een dag nadat de vier vrouwen waren vertrokken, heb ik haar benaderd met de vraag of ze een keer langs wilde komen. En ze is geweest.”

Uit privacyoverweging wil Jacob de naam van zijn nieuwe vlam nog niet noemen. Wel benadrukt hij dat haar bezoek „erg gezellig” was en dat ze binnenkort weer een paar dagen langskomt om te helpen in de B&B.