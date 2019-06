Christophe Haddad en Sanne de Regt getrouwd

Via de Vlaamse publieke omroep VRT laat Haddad weten: „Zo gelukkig dat Sanne en ik afgelopen weekend ’ja’ tegen elkaar hebben gezegd. Het was een mooie plechtigheid in intieme kring samen met vrienden en familie.”

Christophe Haddad (40) is momenteel te zien in de Vlaamse serie Thuis. In de VRT-serie speelt hij het personage Bob. De Vlaamse acteur Christophe werd in Nederland bekend door zijn rol van Nick Sanders, de zoon van Ludo, in Goede Tijden, Slechte Tijden. Sanne de Regt (37) is voormalig Miss Nederland

In november had Christophe al aangekondigd dat hij dit jaar zal trouwen. Christophe ging vijf jaar eerder op kerstavond al op één knie voor zijn vriendin, maar alleen naaste vrienden en de familie wisten dit.