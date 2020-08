Hanna Verboom heeft codewoord met man

„Partners in crime”, schrijft de actrice maandag bij een foto van haar en Ralf. „Zo’n leuke rollercoaster om samen te bouwen aan onze bedrijven en aan stichting GET IT DONE. Ik doe het conceptuele en creatieve stuk en ben meer de starter. Ralf is een heel goede manager en een echte teambuilder. En,oh ja, hij doet gelukkig ook de finance.”

Hanna vervolgt: „We werken nu drie maanden samen en hebben wel flink moeten zoeken naar de juiste rolverdeling. Zeker voor mij als founder is het pittig om je ’kindje’ aan iemand anders over te dragen. Maar toevallig hebben we al een kindje samen dus dat was ook best te doen. Belangrijk? Een heldere takenverdeling, duidelijk afspraken over werken thuis en een (heel grappige codewoord voor als er na het eten nog over werk wordt gesproken.”

Hanna en Ralf werden vorig jaar juni ouders van dochter Sara.