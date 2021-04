Bridget teleurgesteld door Duitse date

In haar podcast Bridget & Friends vertelt Bridget dat ze een tijdje aan het appen was ’met een hele leuke man’. „Die had ik ontmoet via zo’n datingsite, maar hij woont in Duitsland. Nog nooit gezien, maar we zaten echt wel een tijdje te appen. En we hadden ook weleens gebeld en elkaar gezien op beeld.”

Maar door de coronamaatregelen wilde Bridget nog even wachten om elkaar in levenden lijve te ontmoeten. „En dus dacht ik: laat ik wat leuks verzinnen. Ik had hem gestuurd: ’Joh, als je mij jouw favoriete gerecht geeft, dan haal ik de ingrediënten in huis en dan gaan we samen, op Facetime, koken en opeten. Als soort van date.”

Audioboek

Helaas voor de RTL-ster had haar vlam andere plannen. „Weet je wat ik terugkreeg – in het Engels, want mijn Duits is helemaal ruk: ’Eigenlijk ben ik altijd een audioboek aan het luisteren tijdens het eten.’ Serieus, het is een leuke man, heeft leuke hobby’s, doet leuke dingen, leuk werk, mijn leeftijd. Echt, alles was hartstikke leuk. Maar als ik met een leuke geste kom, een romantische date op afstand, dan zeg je toch niet: ’dan ben ik altijd naar mijn audioboek aan het luisteren’? Ik ben er helemaal klaar mee.”

Bridgets vriendin Justine Marcella heeft tot slot nog een bescheiden advies voor de ex-vriendin van André Hazes: „Auf tyfen!”