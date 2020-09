Nikkie Plessen wordt vast jurylid Drag Race

Ook Sanne Wallis de Vries, Roxeanne Hazes, Claes Iversen, Nikkie de Jager, Rick Paul van Mulligen en Ryanne van Dorst zullen de drag queens meerdere malen beoordelen op hun vaardigheden. Daarnaast schuiven Edsilia Rombley, Carlo Boszhard, Ruth Jacott en Loiza Lamers aan naast Fred en Nikkie.

RuPaul, zelf een bekende dragqueen, is de bedenker en de presentator van de originele show. „Ru Paul heeft zijn beste vriendin in zijn show zitten, Michelle, en Fred belde mij en die zei: ’Nikkie jij moet dit met mij samen gaan doen’”, vertelt Nikkie over haar nieuwe klus. „Wat je daar gaat zien is echt gewoon kunst, qua kleding en make-up, maar ook hele mooie interessante verhalen.”