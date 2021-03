Monique over breuk: ’Afgelopen jaar was ons gelukkigste jaar’

Monique begint haar relaas met: „Met een gebroken hart moet ik bevestigen dat André er wederom voor heeft gekozen bij zijn gezin weg te gaan. Het afgelopen jaar was het gelukkigste jaar van onze zeven jaar samen. Vanaf 12 december zaten wij op een roze wolk en daar heb ik tot aan twee weken geleden opgezeten.”

„De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet. Het vergt ontzettend veel kracht van mij om zonder dit zelf een plekje te kunnen geven, rechtop te blijven staan in deze hectiek”, vervolgt ze.

Ook legt ze uit dat ze van plan is haar zoon ’anders op te voeden’. „Aan mij nu de grote taak om onze zoon anders op te voeden en de cirkel te doorbreken. Opgroeien in een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving”, aldus Monique.

Daarnaast wenst ze André rust in zijn hoofd en heeft ze nog een verzoek voor haar volgers: „Voor nu vraag ik om respect voor mij en mijn zoon om hier samen doorheen te komen.”

André en Monique waren sinds vorig jaar februari weer bij elkaar, nadat de zanger enkele maanden een relatie met Bridget Maasland had. De tijdelijke breuk vormde de inspiratie voor zijn laatste album Thuis, waarop hij tot in detail over zijn turbulente liefdesleven zingt.

Het afgelopen jaar leken André en Monique gelukkiger dan ooit. In december maakten de twee bekend dat ze wilden gaan trouwen.