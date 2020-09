Andrea Bocelli brengt nieuw album uit

Daarnaast bevat het nieuwe album van de Italiaanse tenor ook duetten met operazangeres Cecilia Bartoli en een niet eerder uitgebracht nummer van de dit jaar overleden Italiaanse componist Ennio Morricone.

Believe is een verzameling van muziek die Bocelli door de jaren heen heeft geïnspireerd en gesteund. „Het concept hierachter is gebaseerd op drie woorden: geloof, hoop en naastenliefde”, laat de 62-jarige zanger weten. „Dit zijn de drie theologische deugden van het christendom, maar - geheel onafhankelijk van welke religieuze overtuiging dan ook - zijn ze ook de drie sleutels om betekenis te geven aan het leven van ieder van ons.”

In april trok het Music for Hope-optreden van de tenor in 24 uur tijd maar liefst 28 miljoen kijkers op YouTube. Het was daarmee een van de grootste muzikale livestreams ooit.