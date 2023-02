Amal Clooney krijgt eredoctoraat van Belgische universiteit

Volgens de KU Leuven zet de universiteit zich actief in voor mensenrechten en past het eredoctoraat hierin. „Integriteit, solidariteit en aandacht voor de meest kwetsbaren zijn kernwaarden van de KU Leuven”, vertelt rector Luc Sels aan Het Nieuwsblad. „Dit eredoctoraat sluit daar zeer mooi bij aan.” Na ontvangst zal Clooney een speech geven.

Clooney maakte naam bij rechtszaken over de genocide in Armenië en het Joegoslavië-tribunaal. Samen met haar man George heeft ze de Clooney Foundation for Justice opgericht. Hiermee stellen ze mensenrechtenschendingen aan de kaak en proberen ze gerechtigheid te krijgen.

„Met dit eredoctoraat willen we mevrouw Clooney huldigen voor haar werk en inzet als academica, advocate en toonaangevende mensenrechtenactiviste die wereldwijd opkomt voor humanitaire doelen en strijdt tegen enkele van ’s werelds meest verontrustende mensenrechtenschendingen”, zegt promotor van het eredoctoraat professor Gleider Hernández.