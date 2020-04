Bastiaan Ragas vindt werk van leraren tijdens coronacrisis ’knap’

„Ik vind het vooral heel knap van die leraren hoe ze dat doen”, zegt de zanger en theatermaker in het radioprogramma Spraakmakers. „Soms kijk ik met een schuin oog mee hoe het via Zoom gaat, en ze proberen het allemaal goed onder controle te houden.”

Ragas, die zelf vier kinderen heeft, ziet dat die klus voor leraren niet altijd makkelijk is. „Er zijn altijd wel een paar ettertjes die er geen zin in hebben, en die gaan dan tijdens de les met elkaar chatten of nodigen een vriendje van een andere klas uit in de Zoom-les”, lacht hij. „Ik zie heel veel ouders om me heen die zich heel druk maken of de kinderen het allemaal wel redden dit jaar.”

Zelf maakt hij zich daar niet zo’n zorgen om. „Je moet die kinderen maar een beetje los laten en vrolijk laten ploeteren en straks begint de zomervakantie. Zo sta ik erin.” Ook hebben de Ragasjes twee jaar geleden met een wereldreis al kunnen oefenen hoe het is om 24 uur lang op elkaars lip te zitten. „Dat was een goede testcase. Nu voelt het namelijk een beetje hetzelfde: we zitten op elkaars lip, maar we hebben wel een fijne tijd.”