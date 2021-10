Rapper Fetty Wap gearresteerd in New York

De rapper werd donderdag opgepakt tijdens zijn bezoek aan het honkbalstadion Citi Field. Hij wordt volgens de Amerikaanse nieuwssite CNN vrijdag voorgeleid.

Het is niet de eerste keer dat Fetty Wap te maken heeft met justitie. Hij werd in 2019 nog opgepakt in Las Vegas wegens mishandeling, nadat hij in een casino ruzie zou hebben gekregen met een medewerker en zijn zelfbeheersing zou hebben verloren. Twee jaar eerder werd de artiest, bekend van de hit Trap Queen, ook opgepakt. Toen zat hij met een slok op achter het stuur en deed mee aan een illegale straatrace.