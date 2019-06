Romeo & Juliet-regisseur overleden

Zeffirelli was tevens theaterregisseur, ontwerper en producent van opera-, theater-, film- en televisieproducties. Hij is met name bekend van de filmversie van Shakespeares Romeo & Juliet uit 1968 en The Taming of the Shrew met Elizabeth Taylor en Richard Burton.

Zeffirelli regisseerde veel opera's in Italië maar ook in de VS waaronder Tosca met Maria Callas. Met de Metropolitan Opera in New York maakte hij onder meer La bohème en Turandot.

Zeffirelli was bovendien lid van de Italiaanse senaat in de jaren zeventig voor de Democrazia Cristiana (christendemocraten). In 1994 in 1996 werd hij opnieuw gekozen als senator, nu als vertegenwoordiger van het conservatieve Forza Italia.