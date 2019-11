Rod Stewart bouwt al 23 jaar aan stad voor modeltreinen

De stad is gebaseerd op New York en Chicago rond 1945 en heeft een oppervlakte van meer dan 30 meter. Op foto’s in het treinenblad is te zien hoe de Amerikaanse miniatuurstad van de 74-jarige zanger eruitziet. Zo zijn er onder meer wolkenkrabbers, bossen, een rivier, bruggen en auto’s te vinden.

Stewart verzekerde op BBC Radio 2 dat hij zo’n negentig procent zelf heeft gebouwd. „Het enige dat ik niet goed kon en kan, is de elektriciteit. Dus heb ik iemand anders dat laten aanleggen. Veel mensen lachen omdat ze het een gekke hobby vinden, maar het is een geweldige hobby.”