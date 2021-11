Henry van Loon presenteert Comedy Central-roast Hans Klok

Cabaretier Henry van Loon presenteert dit jaar The Roast of Hans Klok op Comedy Central. Als 'roastmaster' heeft hij de taak om de avond in goede banen te leiden, terwijl verschillende BN'ers grappen maken over de illusionist.

Van Loon is een oude bekende bij het programma, hij kwam eerder al in actie bij de roasts van Giel Beelen en Ali B. Jörgen Raymann, Gijs Staverman, Jeroom Snelders en Sanne Wallis de Vries gingen Van Loon voor als roastmaster.

Karin Bloemen is de eerste naam die werd aangekondigd voor de roast, die op 21 december wordt uitgezonden op Comedy Central. Welke bekende Nederlanders nog meer grappen over Hans Klok gaan maken, wordt later bekendgemaakt.

Hans Klok is de vijfde bekende Nederlander die wordt geroast. Gordon, Giel Beelen, Johnny de Mol en Ali B gingen hem voor. De roast is een overgewaaide traditie uit de Verenigde Staten waarbij iemand op komische wijze er hard van langs krijgt