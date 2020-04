René Froger wil nog zeker tien kilo afvallen

„Ik zou op dit moment nog zeker 10 kilo kwijt willen”, zei Froger woensdag in RTL Boulevard. „Ik was echt zo zwaar. Toen ik op de weegschaal ging staan, zei die: nee niet met zijn tweeën.”

Het geheim van Frogers afvalmethode is simpel: hij eet gezond en beweegt veel. „Ik eet bijna wel een kilo groente op een dag. Het is echt kerngezond wat ik doe. Anders kun je niet blijven sporten”, vertelt de zanger.

„Ik probeer elke dag minimaal twee uur te fietsen en ik wandel heel veel met de honden. Ik probeer echt in de gaten te houden dat ik de hele dag aan het bewegen ben. ’s Avonds om een uur of tien lig ik gesloopt in bed.”